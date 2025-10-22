Barco español que naufragó en Canadá y dejó 21 muertos iba sobrecargado, según un informe

La CIAIM, dependiente del Ministerio de Transportes de España, añade que el capitán del barco, Juan Padín, que sobrevivió al naufragio, valoró de manera "insuficiente o inadecuada" la situación y que ordenó su desalojo "demasiado tarde".

El Villa de Pitanxo se hundió el 15 de febrero de 2022 cuando faenaba en aguas del Atlántico norte. Sólo aparecieron los cuerpos de nueve personas fallecidas en la tragedia y otras doce permanecen desaparecidas.

Tras analizar las causas del incidente, los técnicos achacan al comportamiento de Padín la principal responsabilidad de este suceso, en el que lograron salvarse otras dos personas: su sobrino, Eduardo Rial, y otro de los marineros, el ghanés Samuel Kwesi.

El informe, al que tuvo acceso EFE, sostiene que el buque se hundió por la inundación "progresiva e incontrolada" de sus espacios interiores durante una maniobra de recoger una red de arrastre en medio de un fuerte temporal.

Entre los factores por los que el buque se inundó y hundió, los técnicos coinciden en que el Villa de Pitanxo iba "sobrecargado" y su peso excedía los valores recogidos en su libro de estabilidad.

La presunta sobrecarga pudo deberse a que ni el patrón ni la casa armadora "controlaron ese mayor peso", se hicieron modificaciones en el buque para poder cargar más combustible y sus calados "eran mayores de los autorizados", según el informe solicitado por el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional.

En la última fase de la maniobra, el capitán Padín habría hecho una valoración "insuficiente o inadecuada" de cómo se encontraba el buque y su orden, ya con el agua entrando, para retomar la navegación "hicieron empeorar la situación a bordo" al aumentar la escora cada vez más.

Con respecto a la orden para desalojar el barco, el informe apunta a que la manera en que se produjo "contribuyó al elevado número de víctimas".

Ya con el barco "totalmente inundado y perdido", relatan los expertos, "no hubo tiempo material" para un abandono "ordenado" o para que los marineros alcanzasen los puntos donde estaban las balsas con los trajes de inmersión y los chalecos salvavidas puestos.

De los pocos tripulantes que pudieron alcanzar la balsa antes del hundimiento del barco pocos minutos después de la orden de abandono, sólo dos llevaban el traje puesto: el capitán, que lo tenía en el puente; y su sobrino.

También subrayan que esta tardía orden de evacuación provocó daños en la balsa, lo que aceleró la hipotermia de los marineros que embarcaron y que, en su mayoría, acabaron falleciendo.

Censuran, por otra parte, que la configuración de las vías de evacuación en el buque y la localización de los trajes de inmersión "pudo dificultar" que los marineros se salvasen, a lo que suman que es "muy probable" que estos trajes "no estuvieran en perfectas condiciones".

En el informe, la CIAIM advierte también de que en el pesquero no había procedimientos de trabajo "seguros y consolidados" y de que el barco "no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo".