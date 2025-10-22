Baréin pide a Israel "activar soluciones políticas" para poner fin a la guerra en Gaza

En una llamada poco habitual, Bin Rashid "enfatizó la necesidad de activar soluciones políticas y diplomáticas para poner fin a la guerra en Gaza, de acuerdo con el acuerdo firmado en la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij" sobre la implementación de la primera fase del alto el fuego en el devastado enclave palestino, dijo Exteriores bareiní en un comunicado.

Asimismo, destacó la importancia de implementar el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo a "los esfuerzos encaminados a detener la escalada y reducir las tensiones, de manera que se mejore la seguridad, la paz y la estabilidad en la región".

La nota no hizo referencia a si la llamada abordó la aprobación por parte del Parlamento israelí (la Knéset) de una lectura preliminar de una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania, algo que ha causado una gran indignación en varios países árabes de Oriente Medio.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, hace doce días, el grupo islamista ha denunciado "violaciones graves y reiteradas" por parte de Israel al acuerdo en la Franja, como disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles.

Baréin normalizó sus relaciones con Israel junto con Emiratos Árabes Unidos (EAU) a finales de 2020, unos lazos que se han ido potenciando a nivel económico a lo largo de los años pero que en el plano político se han mantenido discretas en medio del creciente aislamiento del Estado judío desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.