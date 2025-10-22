Bombarderos estratégicos rusos efectúan misión de patrulla sobre el Báltico

Moscú, 22 oct (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-22M3 de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar del Báltico, informó este miércoles el Ministerio del Defensa de Rusia.