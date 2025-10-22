Cadena perpetua para el joven de 15 años que mató a un compañero de colegio en Sheffield

Londres, 22 oct (EFE).- El joven de 15 años que asesinó a un compañero de colegio de la misma edad en Sheffield (centro de Inglaterra) el pasado mes de febrero, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua con un periodo mínimo de 16 años en prisión.