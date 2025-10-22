Candidata oficialista lidera intención de voto y los indecisos suman el 55 % en Costa Rica

San José, 22 oct (EFE).- La candidata oficialista, Laura Fernández, lidera la intención de voto con el 25 % de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026 en Costa Rica, aunque los indecisos suman el 55 %, reveló este miércoles una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica.