Chavistas marchan para celebrar la canonización de los primeros dos santos venezolanos

La manifestación se llevó a cabo desde la céntrica Plaza Venezuela hasta la Iglesia de La Candelaria, en el oeste de la capital venezolana, donde reposan los restos del médico.

Los ciudadanos, en su mayoría vestidos con franelas de color blanco con la estampa de Hernández, cantaban y oraban a lo largo del recorrido, en el que más de uno agradeció a los nuevos santos por los favores recibidos.

Los participantes cargaban en hombros una estatua de Hernández y un cuadro de Rendiles adornado con la bandera de Venezuela.

Esta marcha había sido convocada para el lunes, un día después de la canonización en el Vaticano, pero las fuertes lluvias en Caracas impidieron la concentración.

Este miércoles, la Arquidiócesis de Caracas comunicó que suspendió el festejo masivo por la canonización de Hernández y Rendiles previsto en el Estadio Monumental de la capital venezolana, luego de recibir más de 80.000 solicitudes de asistencia cuando se tenía previsto un aforo de 48.000 personas, e indicó que la celebración se hará ahora en las comunidades.

Hernández y Rendiles fueron canonizados el pasado domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro encabezada por el papa León XIV, quien luego hizo un llamado a los peregrinos que asistieron al evento a que tomen ejemplo de estos santos para afrontar las problemáticas de la vida.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro agradeció al papa la canonización de ambos venezolanos, lo que Caracas ve también como un "gesto que estrecha aún más los lazos fraternos" con la Iglesia católica.