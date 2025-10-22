China destaca el refuerzo de lazos con la ASEAN y su papel "central" en Asia

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "China y los países de la ASEAN comparten proximidad geográfica, valores e intereses comunes".

Guo aseveró que la asociación estratégica integral entre China y el bloque "continúa profundizándose, aportando estabilidad y certidumbre al desarrollo de Asia y del mundo".

"Los intercambios de alto nivel entre China y la ASEAN son frecuentes, consolidando la confianza política mutua y fortaleciendo el impulso del desarrollo", agregó el portavoz, al tiempo que hizo énfasis en sus "fortalezas complementarias para apuntalar la integración y la resiliencia de sus cadenas de producción y suministro".

El portavoz recordó que en los últimos meses China ha eliminado el requisito de visado para visitantes de países del bloque como Singapur, Tailandia o Malasia, algo que ha "reforzado los vínculos" entre Pekín y la ASEAN.

Guo aseguró que China "apoya la resolución de los problemas internos de la ASEAN a través de sus propios medios", después de que en los últimos tiempos se registrasen conflictos entre Camboya y Tailandia, miembros de la asociación.

China no ha avanzado aún quién representará al país en la 47ª cumbre de líderes de la ASEAN, un encuentro que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de octubre en Kuala Lumpur.

En los últimos meses, ante el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los medios estatales chinos han remarcado la solidez de los lazos de Pekín con la ASEAN, bloque que representa hoy el principal socio comercial del gigante asiático.