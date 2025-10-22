Cierres mixtos en los parqués del Sudeste Asiático

El SET de Tailandia continuó creciendo, esta vez un 0,90 % (11,63 puntos) y cerró en 1.302,35.

El STI de Singapur avanzó también de forma consecutiva, esta vez un 0,29 % (12,87 puntos), con lo que el indicador de la ciudad-Estado escaló hasta los 4.393,92.

Asimismo, el índice VN de la ciudad de Ho Chi Minh siguió creciendo al sumar un 0,91 % o 15,07 unidades, hasta las 1.678,50.

En cambio, el KLCI de Malasia perdió un 0,87 % (14,14 unidades) y quedó en 1.602,69 enteros.

En Indonesia, el selectivo JCI retrocedió un 1,04 % (85,53 puntos), con lo que el índice bajó hasta los 8.152,55.

Además, el indicador filipino PSEI perdió un 1,03 % o 62,66 puntos, para cerrar en 6.030,87 enteros.