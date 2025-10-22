Comienza el juicio contra el policía portugués implicado en la muerte de un caboverdiano

El policía Bruno Pinto, de 28 años, dio su versión de los hechos y aseguró que la noche del suceso, cuando trataban de esposar a Odair Moniz, el ciudadano caboverdiano, este se llevó "la mano derecha a la zona de la cintura" y lo vio con un cuchillo "y levantando la mano".

"Retrocedo inmediatamente y disparo a la zona inferior, la zona de las piernas", continuó, según recogieron medios locales, y agregó: "No pude identificar y decir al 100 % que se trataba de una navaja".

Al ser preguntado por la jueza por qué disparó una segunda vez, el policía respondió: "Me llevó a creer que era una amenaza". En la sesión también se mostraron imágenes de la secuencia de hechos captada por las cámaras de videovigilancia.

Odair Moniz, de 43 años y residente en Portugal, falleció en la madrugada del 21 de octubre en la zona Amadora por disparos de la Policía.

Según la versión de la PSP, el hombre estaba huyendo de los agentes y, cuando los policías consiguieron abordarlo, se resistió a la detención e intentó agredirlos con un arma blanca, una explicación que, de acuerdo a la prensa, no ha sido confirmada.

Su fallecimiento desencadenó una ola de disturbios en la capital portuguesa y su extrarradio, con la quema de autobuses y contenedores de basura, que llevó a la detención de más de una veintena de personas.

La Fiscalía portuguesa acusó, en enero de este año, al agente sentado en el banquillo de un delito de homicidio por los hechos ocurridos la madrugada del 21 de octubre en el barrio de Cova da Moura, en el municipio de Amadora.

También requirió que el acusado no pueda volver a ejercer sus funciones y que, mientras se desarrolle la investigación y como medida preventiva, quede suspendido para que tampoco pueda ejercer.