De Guindos (vicepresidente del BCE): "La Fed es y continuará siendo independiente"

En un acto en Barcelona, De Guindos respondió así a una pregunta sobre cómo pueden afectar las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a la independencia de la Fed.

El vicepresidente del BCE argumentó que "un banco central independiente es la mejor garantía para que la inflación esté reducida y para que los tipos de interés sean más reducidos".

"Si los mercados se creen que no vas a luchar con credibilidad contra un repunte de la inflación, entonces te van a exigir un nivel de remuneración de los bonos mas elevado, los tipos de interés subirán y eso lo pagará todo el mundo", advirtió.

"Un banco central independiente es más creíble que uno dependiente", porque si ese banco central se dedica a "financiar a la política fiscal", entonces "los mercados reaccionan", comentó.

En el caso del BCE, insistió en que su "prioridad absoluta es reducir la inflación" y comentó que su evolución en Europa es "positiva", además de añadir que los riesgos sobre la inflación son actualmente "equilibrados", tanto al alza como a la baja.

De Guindos aseguró que aunque el crecimiento europeo es actualmente "más robusto de los esperado", sigue siendo "relativamente moderado", con la economía española como excepción, y con un consumo que "no despega en Europa con la intensidad que debería".

"Creemos que el nivel de tipos de interés es el adecuado (2 %)", comentó el vicepresidente del organismo encargado de revisarlos, si bien destacó que el nivel de incertidumbre es aún "elevadísimo", por lo que concluyó que el BCE tomará decisiones "en función de los datos" y en función de la evolución de un entorno "oscuro" en lo geopolítico.