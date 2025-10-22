De Julio Iglesias a Vargas Llosa, las 10 frases de Isabel Preysler sobre sus parejas

La conocida como 'reina de corazones' es famosa por sus relaciones de pareja, desde el cantante Julio Iglesias al más reciente, el escritor y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pasando por el marqués español Carlos Falcó y el exministro de Hacienda de España Miguel Boyer.

"El titular que más me gustaría que se publicase sobre mis memorias sería Isabel Preysler vive un momento de paz y tranquilidad, aunque eso no vende", dijo este miércoles en rueda de prensa en Madrid.

A lo largo de más de 334 páginas, Isabel Preysler desgrana los acontecimientos de su vida. Esta es una relación de diez frases sobre sus tres maridos (Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer) y su relación con Mario Vargas Llosa:

- "Me casé queriendo mucho a Julio, pero es cierto que con el paso del tiempo me enamoré locamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- "Al final, nuestra vida conyugal se limitaba a las postales de los diferentes países que Julio visitaba en sus giras y al teléfono, porque sus ausencias eran cada vez más largas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- "Cada de vez que iba de viaje, Julio tenia la obsesión de dejarme instrucciones si le pasaba algo (...) Me recordaba el dinero del que disponíamos, aunque yo lo sabía perfectamente porque teníamos una cuenta conjunta y todo lo que ganaba lo ingresaba en ella".

- "Mientras que yo jamás sospeché que podía estar engañándome, Julio en cambio sentía unos celos enfermizos hacia cualquiera que se me acercara".

- "Siempre me pedía perdón y yo me hacía la absurda ilusión de que iba a cambiar. Y digo absurda porque los celos los llevaba inscritos en su ADN".

- "Cuando Julio asumió que nuestro matrimonio se había roto, se sintió tan destrozado como yo y ambos vivimos un duelo por nuestros días felices".

- "Miguel Boyer ha sido la historia de amor más importante de mi vida. Le amé profundamente y, aunque en alguna ocasión pensé en separarme, creo que no hubiera podido vivir sin él".

- "Como pareja, Miguel y yo nos enfrentamos con un problema serio: sus celos. En una ocasión le rogué que acudiera al psiquiatra para solucionarlo. El no creía en este tipo de terapias, pero consintió que le pidiera hora. Sólo asistió a una sesión".

- "Me destrozó separarme de Carlos, haciéndole tanto daño, porque me había enamorado de Miguel".

- "Conviví con él (Mario Vargas Llosa) casi ocho años y pude conocer sus parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja, con aspectos que mucha gente ignora porque conseguía ocultarlos. Cuando pienso en él, solo quiero recordar nuestras épocas buenas llenas de felicidad y risas".