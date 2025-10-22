Denuncian que un barco que lleva carbón hacia Israel atraca ilegalmente en España

En un comunicado, la Red explicó que su parada en puerto español vulnera "claramente" la normativa aprobada por el Gobierno que prohíbe el tránsito por puertos españoles a los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
Según la RESCOP, el buque 'Navios Felix' atracó en Ceuta, ciudad española en el norte de África, procedente de Sudáfrica, uno de los principales suministradores de carbón a Israel, y se dirige hacia el puerto de Hadera (Israel) con 170.000 toneladas de carbón.
El carbón que transporta forma parte de la "red internacional de suministro energético del genocidio, sin el que sería imposible sostener las gravísimas vulneraciones de derechos contra el pueblo palestino", según la nota.
Por ello, la Red asegura que contraviene la resolución del Gobierno español que establece que "se denegarán las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar".
Fuentes portuarias de Ceuta, consultadas por EFE, no confirmaron el atraque del buque en el puerto o si estuvo fondeado en las inmediaciones del puerto ceutí, como hacen otros barcos.
No obstante, según la aplicación Marine Traffic consultada por EFE, el navío no se encuentra ya atracado en Ceuta, mientras que otra aplicación de movimiento de buques evidencia que el barco dejó el puerto ceutí a las 12:15 horas de este miércoles (10:15 GMT) tras haber llegado casi doce horas antes.