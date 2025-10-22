Denuncian que un barco que lleva carbón hacia Israel atraca ilegalmente en España

Ceuta (España), 22 oct (EFE).- La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), dentro de su campaña 'Fin al comercio de armas con Israel', denunció este miércoles que el buque 'Navios Felix', habitual en la ruta del carbón hacia Israel, atracó ilegalmente en el puerto español de Ceuta (norte de África).