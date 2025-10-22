Detenido en Polonia un presunto criminal de guerra de la antigua Yugoslavia

La detención del individuo, identificado como Zivko Z., se produjo después de que el Tribunal de Distrito de Zagreb emitiera la ODE contra el sospechoso, que era buscado para iniciar un proceso penal por crímenes contra civiles.

El portavoz de la Fiscalía del Distrito de Varsovia, Piotr Antoni Skiba, anunció hoy el arresto y detalló las acusaciones en una rueda de prensa en el aeropuerto y explicó que el detenido ha negado los cargos y ha quedado bajo custodia y en arresto preventivo de siete días, a la espera de una decisión judicial sobre su entrega a Zagreb.

Cuando se complete el procedimiento de convalidación por parte de la Justicia polaca de la Orden de Detención Europea, podrá procederse a ejecutar la extradición de Zivko Z.

Según la documentación croata, Zivko Z. es investigado en relación con hechos ocurridos en Grubisno Polje, Croacia, en agosto, septiembre y octubre de 1991.

En aquel periodo, cuando era presuntamente comisario político de la unidad Bilogorski y miembro de fuerzas paramilitares serbias, presuntamente impartió órdenes y participó también personalmente en encarcelamientos ilegales, torturas, asesinatos y saqueos.

Por todo ello, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión según la legislación croata.

En el pasado, los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Yugoslavia eran dirimidos por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), pero actualmente son tribunales nacionales, como los de Croacia y Serbia, los que continúan instruyendo causas residuales.