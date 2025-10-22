Dimite el presidente de la empresa gestora de los funiculares de Lisboa tras informe

Lisboa, 22 oct (EFE).- El presidente de la empresa que gestiona los funiculares de Lisboa, Carris, Pedro de Brito Bogas, dimitió este miércoles después de la publicación de un informe técnico en el que se detallan irregularidades en el funcionamiento del Ascensor de Gloria, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre en un accidente.