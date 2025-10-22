Dos muertos por el derrumbe de un edificio en Marruecos

Según informaron las autoridades de la prefectura de los distritos de Casablanca-Anfa, el edificio colapsado se sitúa en el barrio Derb Rmad en la antigua medina de Casablanca y figuraba en la lista de las construcciones que amenazan ruinas y era objeto de una orden de evacuación desde 2012.

Las mismas fuentes indicaron que la mayoría de los residente del edificio aceptaron abandonarlo, pero algunos rechazaron hacerlo "pese a las autoridades por garantizar su seguridad".

Una vez alertados, los efectivos de la Protección Civil y las autoridades locales acudieron al lugar para las operaciones de rescate y para asegurar la zona.

Los heridos fueron ingresados en el centro hospitalario regional Muley Youssef para recibir la atención médica necesaria, explicaron las fuentes, que añadieron que el fiscal competente fue informado del incidente con el fin de abrir una investigación judicial sobre sus circunstancias.

