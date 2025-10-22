EE.UU. felicita a Takaichi, con quien espera colaborar para reforzar su alianza con Japón

"Estados Unidos felicita a Takaichi Sanae por su elección como primera ministra de Japón por la Dieta. Esperamos colaborar con su Gobierno para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos y Japón y alcanzar nuestros objetivos comunes", dijo Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que ambos países priorizarán la cooperación, impulsarán la prosperidad económica y fortalecerán la seguridad regional, previo al viaje de Trump a Tokio, previsto entre el 27 y 29 de octubre.

"También expresamos nuestro agradecimiento al exprimer ministro Shigeru Ishiba por su compromiso con la búsqueda de una nueva era dorada para las relaciones entre Estados Unidos y Japón y la defensa de un Indo-Pacífico libre y abierto", agregó Rubio.

Takaichi hizo historia este martes como la primera mujer en ser elegida como primera ministra del país asiático, después de hacerse con la victoria en la votación parlamentaria y al sustituir a Ishiba, quien anunció su dimisión en septiembre, tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.

El portavoz del nuevo Gobierno japonés, Minoru Kihara, dijo este miércoles que espera que la visita de Trump a fines de este mes sirva de inicio a una estrecha colaboración entre el líder republicano y la conservadora Takaichi.

"Será la primera reunión cara a cara, por lo que esperamos que sea una ocasión de construir una relación personal entre ambos líderes", indicó Kihara, que confirmó oficialmente que el presidente estadounidense visitará Japón entre el 27 y el 29 de octubre tras participar en la cumbre de ASEAN en Malasia en los días precedentes, y antes de desplazarse a Corea del Sur, donde está prevista una cumbre entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.