EE.UU. traslada a Bolivia su voluntad de cooperar en seguridad bajo el mandato de Paz

Washington, 22 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, trasladó este miércoles su voluntad de cooperar en materia de seguridad y prosperidad económica con Bolivia durante el mandato del centrista Rodrigo Paz, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano.