El actor palestino Saleh Bakri: "Nuestra lucha es global, por la libertad de la Humanidad"

"El hecho de que haya nueve millones de refugiados es una tragedia mundial. No es solo una tragedia palestina, es una tragedia global porque el mundo decidió dividirnos. Y el mundo es responsable de que sigamos fuera de nuestra patria hasta el día de hoy", afirma Bakri en una entrevista con EFE.

El actor visita España para participar en la XXIII edición de Semana de Cine Euroárabe Amal, en Santiago de Compostela (noroeste), donde presenta el último documental de su padre, 'Janin, Jenin'; y su película de 2009 'The time that remains'.

Nacido en la ciudad de Jaffa -actual Israel-, en 1977, procede de una familia muy vinculada al cine y a la interpretación. Varios de sus hermanos -entre ellos Ziad Bakri y Adam Bakri- son conocidos por papeles en películas y series de televisión a nivel internacional; y su padre, Mohammad Bakri, es un reputado cineasta, que durante más de veinte años ha sufrido la persecución y la censura por sus trabajos cinematográficos.

En 2002, Mohammad Bakri estrenó el documental 'Jenin, Jenin' -precedente del actual 'Janin, Jenin'-, en el que reflejaba "la verdad palestina" sobre la batalla que tuvo lugar en el campo de refugiados palestinos homónimo, en una operación militar llevada a cabo por el ejército israelí en la Cisjordania ocupada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con 'Janin, Jenin', con el que regresa tras veinte años a ese campo de refugiados, cuenta ahora otro ataque en 2023 y su tortuosa experiencia de censura y persecución, a la que también se vio sometida su familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En mi día a día yo me siento amenazado, pero no puedo vivir constantemente con miedo", explica su hijo Saleh.

El actor cuenta que mientras él lleva a sus hijos por la mañana al colegio, sus propios vecinos son los que "van a cometer crímenes en Gaza", una situación que le provoca "un profundo dolor".

Bakri dice sentirse "incompleto, perdido", puesto que han "marginado" y "dividido" a su pueblo en diferentes zonas, impidiéndoles "comunicarse" y autoproclamarse como pueblo.

Como palestino, asegura que debe "esforzarse emocionalmente para disfrutar de los pequeños placeres de vida que tiene la gente común"; como actor, apunta a que le han separado de su público, "de su propia audiencia".

Por ello, valora especialmente festivales como el Amal, que para él supone "un encuentro entre culturas", el significado mismo de "la vida" y no las "fronteras, barreras o divisiones" que Israel busca imponer de forma "supremacista"; ejerciendo su derecho exclusivo sobre la tierra y "no aceptando a las minorías".

"Vivo en una sociedad enferma y, llegados a este punto, creo que el mundo debería reaccionar", advierte.

Apunta a que los palestinos nunca olvidarán que países como "Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania" facilitaron el genocidio y que siempre recordarán cómo otros, como "España o Irlanda", han estado con ellos.

El actor, que no confía en el acuerdo de paz instigado por el presidente estadounidense, Donald Trump, considera que la libertad del pueblo palestino no será posible hasta que Israel "rinda cuentas" no solo por el genocidio en Gaza, sino por "todo lo que ha hecho desde 1948".