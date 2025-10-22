El actor Steve Buscemi anima a resistir y no rendirse frente a Trump

"Es importante no quedarse en silencio porque nuestra administración actual quiere que la gente se autocensure, que se autodeporten, que no se sienta bienvenida cierta parte de la población", dijo Buscemi este miércoles en una rueda de prensa durante el Evolution Mallorca Internacional Film Festival, que se celebra en la ciudad española de Palma y premia al intérprete con el Icon Award.

El actor, director y guionista aseguró que "la gente tiene muchas más cosas en común de lo que la actual administración quiere hacernos creer", y explicó: "Básicamente, todos quieren un ingreso digno, ser libres y vivir sus vidas, tener derechos humanos básicos y atención médica básica".

"Creo que algunas personas quieren dividirnos y no es sano para nuestro país ni para la democracia", advirtió.

Defendió además que, aunque quizá para muchos no sea importante "lo que diga un actor", también lo expresa "como ciudadano y como ser humano".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Buscemi, distinguido en el festival español por una trayectoria con títulos como 'Fargo', 'Reservoir dogs' o 'El gran Lebowsky', destacó al recoger el premio que el cine es fruto de la colaboración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una entrevista con EFE, detalló que le gusta trabajar con la gente, le encanta la colaboración y cuando la gente se une y crea algo. "Incluso cuando trabajas con directores con una visión única, necesitan a otras personas", explicó.

Celebró haber tenido la oportunidad de trabajar en géneros diferentes y destacó que con las plataformas de streaming "hay muchas más oportunidades para que los actores consigan trabajo" aunque "antes la gente fuera más al cine".

"Para cada personaje que interpreto, intento buscar personajes que sean desafiantes. Nunca me pregunto qué no he hecho, simplemente confío en que surgirá algo interesante y sorprendente", subrayó, al destacar que la clave está en la historia

"Siempre busco guiones que creo que me van a gustar, pero nunca se sabe si se adaptarán bien, si tendrán una buena distribución y si la gente los verá, o si saldrán tal como lo lees en la página", añadió.

Puso como ejemplo uno de sus mayores éxitos, 'Reservoir dogs', que no logró ningún premio en el Festival de Sundance. "De hecho, hubo proyecciones en las que la gente se levantaba y se marchaba. Y ahora todos sabemos lo que ha pasado", dice sobre el clásico de Quentin Tarantino, y añade que 'Fargo', de los hermanos Cohen, "tardó unos cinco años en ganar seguidores".

"Así que nunca se sabe, pero me gusta trabajar con gente con la que me lo voy a pasar bien y que me va a plantear retos. Y si tiene éxito, es la guinda del pastel", concluye.