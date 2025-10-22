El BCE critica las elevadas remuneraciones variables en la banca de inversión

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, criticó este miércoles que las elevadas remuneraciones variables en la banca de inversión están muy orientadas al resultado a corto plazo y pueden animar a tomar riesgos a corto plazo.