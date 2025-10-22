El canciller argentino Werthein presenta su renuncia a Milei a días de unos comicios clave

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.