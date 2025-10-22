El ente serbio de Bosnia reconoce el cese de Dodik al asumir una presidenta interina

Zagreb, 22 oct (EFE).- Ana Trisic Babic, hasta ahora asesora del controvertido líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik, asumió este miércoles oficialmente como presidenta interina de la República Srpska, el ente autónomo serbio de Bosnia-Herzegovina.