El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante la cautela de los inversores

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFE).- El euro cayó hoy, por cuarto día consecutivo, por debajo del nivel de 1,16 dólares ante la cautela de los inversores mientras el cierre parcial del Gobierno federal de EEUU entra en su vigésimo segundo día.