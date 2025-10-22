El Foro de Deuda de Sevilla tendrá su primera reunión de alto nivel a principios de 2026

Ginebra, 22 oct (EFE).- El Foro de Deuda de Sevilla, presentado este miércoles por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá su secretaría permanente en la capital andaluza y se prevé que su primera reunión de alto nivel se realice en el primer trimestre de 2026.