El Kremlin anuncia que Putin no acudirá a la cumbre del G20 en Johannesburgo

"Putin no participará en persona (en la cumbre), pero Rusia estará representada dignamente", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al añadir que se informará a su debido tiempo de quien encabezará la delegación rusa.

El jefe del Kremlin no ha acudido a las últimas cumbres del G20 y sobre él pesa un orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania emitida por el Tribunal Penal Internacional, de cuyo tratado fundacional Sudáfrica es un país firmante.

Con anterioridad Peskov había declarado que Putin participaría "de una u otra manera" en la cumbre de Johannesburgo, sin precisar si lo haría personalmente o por videoconferencia.