El Parlamento de Grecia restringe las manifestaciones en el corazón político de Atenas

La enmienda fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de la conservadora Nueva Democracia, partido del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, mientras que toda la oposición votó en contra.

Durante el debate previo a la votación, Mitsotakis señaló que la intención del Gobierno es "proteger el carácter de un lugar sagrado", en alusión al Monumento al Soldado Desconocido, situado en el extremo de dicha plazuela, entre la plaza Syntagma y el Parlamento.

"En este espacio especial no se permitirán manifestaciones ni concentraciones de cualquier contenido ajeno a la finalidad del monumento", afirmó Mitsotakis.

Ese monumento simboliza la "coexistencia y cooperación" entre los griegos y no la "rivalidad", señaló el líder conservador, quien añadió que este espacio se convirtió con los años "de un sitio para recordar a los que cayeron por la libertad (…) en un escenario de todo tipo de protestas y de explotación partidaria".

La enmienda prohíbe además "cualquier alteración del espacio" y "el uso u ocupación de su superficie para cualquier propósito que no sea visitar el Monumento y resaltar su importancia".

Además, contempla penas de cárcel de hasta un año ο multas de entre 300 y 40.000 euros por cualquier individuo que viole estas prohibiciones.

La reforma traspasa además la responsabilidad del "mantenimiento, cuidado y promoción" del monumento y el espacio a su alrededor del Ayuntamiento de Atenas al Ministerio de Defensa.

El Monumento al Soldado Desconocido, inaugurado en 1932 frente al Parlamento, es un memorial formado por un relieve de mármol que representa a un hoplita griego yacente con escudo y casco, y frente a él se encuentra una tumba.

Delante del monumento se encuentran siempre en posición de firmes dos guardias presidenciales, los 'evzones', soldados con indumentaria tradicional griega, muy populares entre los turistas.

Aunque oficialmente el resto de la plazuela, un amplio espacio de cemento totalmente vacío, también es parte del monumento, desde hace más de cien años en este sitio finalizaban las marchas y manifestaciones más importantes de la capital.

"La enmienda de la vergüenza atenta contra la Constitución", señaló durante el debate Sokratis Famelos, presidente del izquierdista Syriza, y añadió que el Gobierno legisla que "cualquiera que pise la plaza sea arrestado".

Por su parte, Nikos Andrulakis, presidente del socialdemócrata Pasok, principal partido opositor, recalcó que las leyes existentes para proteger el monumento son suficientes y que lo que quiere el Gobierno con esta reforma es "pescar" votos de la ultraderecha.