El petróleo Brent sube un 2,07 %, hasta los 62,59 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,27 dólares en comparación a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando cerró la sesión en 61,32 dólares.

El Brent siguió ganando terreno por segunda jornada consecutiva, después de reaccionar favorablemente a los últimos datos de los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos, que indicaron un fortalecimiento de la demanda, de acuerdo con las cifras esgrimidas hoy por la Administración de Información de la Energía estadounidense (EIA).

Las existencias de crudo estadounidenses cayeron -por primera vez en cuatro semanas- en 961.000 barriles, hasta los 422,8 millones de barriles durante la semana anterior, mientras que los analistas llegaron a vaticinar un aumento de 1,2 millones de barriles.

Los inversores también continúan pendientes de las negociaciones comerciales entre funcionarios de Estados Unidos y China que tienen lugar esta semana en Malasia previas al encuentro previsto entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, y en plena escalada por las restricciones anunciadas por Pekín a sus tierras raras.

Del mismo modo, también sostuvieron al alza al Brent las informaciones que sugerían que la India estaría dispuesta a reducir la compra de petróleo ruso como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos.