El petróleo de Texas repunta un 2,31 %, hasta los 58,56 dólares el barril

Ese escenario dificultaría la salida al mercado del crudo ruso, lo que incrementaría la demanda de petróleo de destinos alternativos, en concreto de los países de la OPEP y de Estados Unidos.
El martes, el índice había cerrado con una subida del 0,52 % para situarse en 57,82 dólares el barril para entrega en noviembre.
La semana pasada, el WTI, de referencia en Estados Unidos, registró una pérdida semanal de casi el 3 % después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara un exceso de oferta y en las reservas de crudo para 2026, presionando a la baja los precios.
Asimismo, la OPEP+ ha relajado sus recortes de producción, lo que se suma al alto el fuego en Gaza, que han reducido la incertidumbre sobre el suministro de petróleo desde Oriente Medio.
La semana pasada, la Organización Mundial del Comercio afirmó que había instado a Estados Unidos y China a que reduzcan sus tensiones comerciales, advirtiendo de que el desacople de las dos economías más grandes del mundo podría acabar por menguar la producción económica mundial en un 7 % en el largo plazo.