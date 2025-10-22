El petróleo de Texas repunta un 2,31 %, hasta los 58,56 dólares el barril

Nueva York, 22 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles por la mañana un 2,31 %, hasta los 58,56 dólares el barril, algo que los expertos achacan a un posible acuerdo entre EE.UU. y la India para reducir las importaciones indias de petróleo ruso.