El Pompidou de París se viste de colores pirotécnicos en su adiós

París, 22 oct (EFE).- Cerrado al público el mes pasado, el Centro Pompidou de París se vistió este miércoles de colores pirotécnicos, en un espectáculo concebido con inteligencia artificial (IA) por el artista chino Cai Guo-Qiang para abrir los actos de su despedida y el inicio de las obras previstas hasta 2030.