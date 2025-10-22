El primer ministro sueco recibirá este miércoles a Zelenski para abordar ayuda militar

En su reunión, que se producirá pasado el mediodía hora local, los líderes abordarán la guerra en Ucrania y la cooperación bilateral en materia de defensa entre Suecia y Ucrania.

También realizarán una visita a un emplazamiento que no se especificó en el comunicado, acompañados de la ministra de Energía y empresas, Ebba Busch; la ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard; el ministro de Defensa, Pal Jonson, y la ministra de Educación e Integración, Simona Mohamsson.

Kristersson y Zelenski después comparecerán ante la prensa en la ciudad de Linköping, en el sur del país, a las 15:00 hora local (13:00 GMT).

En X, Kristersson destacó que "una Ucrania fuerte y capaz es una prioridad clave para Suecia" y que su Gobierno seguirá garantizando que el país invadido puede continuar defendiéndose de la agresión rusa.

Además, señaló que esperaba hablar con Zelenski de cómo profundizar la cooperación bilateral. "Tenemos mucho que aprender los unos de los otros", concluyó.

Este viernes se espera al presidente ucraniano en Londres, donde se celebrará una cumbre en parte presencial y en parte virtual de la denominada Coalición de Voluntarios, la liga de países dispuestos a aportar garantías de seguridad a Ucrania.