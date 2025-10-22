El regulador británico de competencia designa a Apple y Google como empresas estratégicas

"Tras analizar los comentarios, la CMA ha confirmado que tanto Apple como Google tienen un poder de mercado sustancial y arraigado y una posición de importancia estratégica en sus respectivas plataformas móviles", afirmó el regulador británico en un comunicado.

El organismo, que consultó "a más de 150 partes interesadas" y mantuvo "un diálogo constructivo" tanto con Apple como con Google, aclaró que esta designación "no supone una constatación de irregularidad y no introduce ningún requisito inmediato".

Sin embargo, sostuvo que esta designación permite a la CMA considerar "intervenciones proporcionadas y específicas" para garantizar que las plataformas "estén abiertas a una competencia efectiva y que los consumidores y las empresas que dependen de Google y Apple puedan tener la confianza de que se les trata de forma justa".

Según medios británicos, entre estas intervenciones se contempla exigir a Apple que permita tiendas de aplicaciones alternativas en sus dispositivos, así como obligar a ambas compañías a tolerar la descarga de aplicaciones desde sitios web de las propias empresas.

"Las plataformas móviles de Apple y Google son utilizadas por miles de empresas de todos los sectores económicos para comercializar y vender productos y servicios a millones de clientes, pero las normas de estas plataformas pueden estar limitando la innovación y la competencia", dijo Will Hayter, director ejecutivo de Mercados Digitales de la CMA.

El directivo de la CMA señaló que la economía de las aplicaciones genera el 1,5 % del Reino Unido y sustenta alrededor de 400.000 puestos de trabajo, lo que hace "fundamental que estos mercados funcionen bien para que estas empresas puedan invertir, innovar e impulsar el crecimiento".

Para designar a una firma con SMS, la CMA debe decidir que tiene un poder de mercado sustancial y arraigado y una posición de importancia estratégica en una actividad digital.

La CMA reconoció además la importancia de las herramientas como las de Google en el Reino Unido, donde representa más del 90 % de todas las consultas de búsqueda generales y cuenta con unos 200.000 anunciantes vinculados a esas búsquedas.