El senado ruso denuncia el acuerdo con EE.UU. de eliminación de excedentes de plutonio

Además del acuerdo, que prevé la eliminación por cada parte de 34 toneladas de plutonio apto para uso armamentístico declarado excedente para programas militares, denunció todos los protocolos que lo acompañan, los cuales regulan la financiación y la responsabilidad civil por daños.

A principios de este mes, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, sostuvo ante la Duma o cámara de diputados rusa que "se plantea al fin del proceso de cooperación con los estadounidenses en el marco de este acuerdo incluso desde el punto de vista formal".

El acuerdo, alcanzado en el año 2000 y ratificado en 2011 fue ya suspendido por un decreto del presidente ruso y una ley federal debido a las sanciones estadounidenses en apoyo a Ucrania tras el inicio de la guerra en 2022.

La parte rusa asegura que la suspensión también se debió a la intención de EE.UU. de modificar el procedimiento de disposición de plutonio sin el consentimiento de Rusia

El Kremlin señaló que retomaría el acuerdo una vez que EE.UU. cumpla las demandas rusas para poner fin a la guerra de Ucrania, incluido el levantamiento de sanciones y la compensación por daños y perjuicios, así como la reducción de la infraestructura militar de los países que se unieron a la OTAN después del 1 de septiembre de 2000.