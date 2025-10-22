El Supremo publica la sentencia contra Bolsonaro y abre plazo para apelaciones

A partir de la publicación, la defensa del líder de la extrema derecha y de otros siete condenados tienen un plazo de cinco días para presentar la primera de las apelaciones posibles, que se limita a cuestiones de forma y de redacción, pero no del mérito de la condena.

Ese primer recurso, según el proceso penal brasileño, no modificaría la sentencia, dictada el pasado 11 de septiembre, que sí podría ser contestada por medio de una segunda apelación, que pudiera ser presentada en un plazo de quince días.

No obstante, este segundo recurso está en principio descartado, ya que la tradición de la Corte Suprema indica que es rechazado cuando la sentencia es dictada por una amplia mayoría, que en el caso de Bolsonaro fue por cuatro votos a uno.

La Primera Sala del tribunal, responsable del proceso, no tiene plazos legales para responder a las posibles apelaciones, aunque no suele demorar en ese trámite, que es el último y definitivo del proceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una vez que sean juzgados los recursos, la corte deberá ordenar la ejecución de las sentencias y definir dónde serán cumplidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto pasado, una condición que sus abogados ya han anticipado que intentarán mantener, alegando motivos de salud.