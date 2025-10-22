En México ascienden a 78 los muertos y 23 los desaparecidos tras lluvias catastróficas

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mostró el sitio oficial que acumula la estadística por estos fenómenos meteorológicos en la que se apunta que el estado más afectado es Veracruz con 35 muertos y 11 personas que todavía no se han localizado, seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 8 desaparecidos; Puebla con 20 decesos y 4 personas desaparecidas, y Querétaro con un muerto.

Sheinbaum informó que a partir este día comenzará la entrega de ayudas a las familias afectadas por las consecuencias de las lluvias e inundaciones.

“Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, explicó la gobernante mexicana.

Señaló que las ayudas se darán “de manera directa” cuando se acabe el censo diario de cada municipio afectado.

“Cuando termina el levantamiento del censo, se les deja un cintillo que tiene un número y que está identificado con el nombre de la persona que es jefe o jefa de la familia. Entonces, con ese cintillo se va al módulo de bienestar y ahí se les entrega (…) un cupón para una despensa o para dos despensas y para los enseres domésticos”, detalló.

Las ayudas económicas a los afectados irán desde los 20.000 pesos por familia (1.087 dólares), hasta 50.000 pesos (2.718 dólares) a comercios, entre 50.000 y 100.000 pesos (2.718 y 5.453 dólares) para campo y ganadería, 150 pesos (8,15 dólares) en útiles escolares y 500.000 pesos (27.178 dólares) para reconstrucción de clínicas.

El Gobierno mexicano anunció el lunes un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10.000 millones de pesos (543,6 millones de dólares).

Según la información, más de 52.000 personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

Este miércoles, Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que 195 de 288 caminos ya están despejados y se ha restablecido el 99,38 % de los servicios de energía eléctrica.

El Gobierno precisó que las lluvias extraordinarias azotaron a cinco estados del país entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.