Ente electoral de Bolivia entregará a Quiroga datos del conteo preliminar tras su petición

"Libre envió dos solicitudes, la primera fue la entrega de las imágenes del Sirepre, la misma que fue atendida de inmediato para que acredite delegados que puedan acercarse a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, el TSE garantiza el acceso a la información de las imágenes del Sirepre", dijo el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

Hassenteufel y los otros vocales del ente electoral emitieron un pronunciamiento público tras la solicitud de Libre de las imágenes del Sirepre y las copias de las actas electorales, luego de que surgieran algunas denuncias de "fraude" por parte de los seguidores de Quiroga (2001-2002).

El presidente del TSE explicó que "no es posible" la entrega de las copias debido a que cada Tribunal Electoral Departamental (TED), en cada una de las nueve regiones del país, tiene en su poder las actas que, además, no están digitalizadas, se trata de un instrumento de apoyo de los jurados y no forma parte de los materiales electorales.

Mencionó también que, según la normativa vigente, si existe algún reclamo por alguna irregularidad, el delegado de cada partido debe advertir o impugnar el día de la votación y en la respectiva mesa de sufragio para que luego pase al TSE.

"Por los datos que tenemos, Libre acreditó delegados en la mayoría de las mesas de sufragio de los nueve TED, pero parecería que no cumplieron sus funciones o reconocieron implícitamente que todo estaba en orden porque en ninguna de las mesas consta alguna observación ni impugnación, tampoco existió algún reclamo", añadió Hassenteufel.

Exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas "a que respeten los resultados del proceso electoral", más aún cuando las misiones de observación y acompañamiento, nacionales e internacionales, "han destacado el impecable desarrollo de la jornada de votación y el desempeño exitoso del Sirepre".

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) confirmó en la víspera el funcionamiento "eficaz" del sistema de resultados preliminares del organismo electoral de Bolivia en la segunda vuelta y afirmó tener "plena confianza" en esos datos, que mostraron el triunfo de Paz.

El lunes también la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) presentó un informe inicial y destacó la entrega "oportuna" de los resultados preliminares de la segunda vuelta.

El cómputo consolidado de la segunda vuelta llegó a 99,74 %, pero los resultados oficiales no serán presentados en esta jornada.

Paz ganó la segunda vuelta presidencial en la víspera con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sirepre, que ofrece datos preliminares.

El senador centrista, que postuló por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolícía Edman Lara, tomará juramento el próximo 8 de noviembre.