España organizará en 2026 la próxima Conferencia de Política Exterior Feminista

"La igualdad y el feminismo no son un destino lejano, son el camino mismo hacia democracias plenas y hacia un mundo más justo. Y sabemos que si el camino es largo, es más necesario que nunca no detenerse. Avanzar, avanzar y avanzar. Por eso, el año que viene el avance y la igualdad siguen en Madrid", declaró Albares.

El ministro hizo esas declaraciones en la inauguración de la IV Conferencia Ministerial de Diplomacia Feminista en París, organizada por Francia, en la que también participaron sus homólogos francés, Jean-Noël Barrot, marroquí, Nasser Bourita, y armenio, Ararat Samveli Mirzoyan.

"Creemos firmemente en el poder transformador del feminismo para construir un mundo más justo, más democrático", subrayó Albares.

Igualmente reivindicó los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, porque restringir ese derecho, dijo, "no solo vulnera la salud y la dignidad de las mujeres, socava la posibilidad misma de igualdad".

El ministro reivindicó además la participación de las mujeres en los procesos de paz, "porque en las guerras y conflictos las mujeres son siempre las primeras víctimas de la violencia, pero también son los primeros agentes de cambio, las primeras mediadoras, las primeras constructoras de paz".

Defendió la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, porque "una democracia desigual es una contradicción en sus propios términos. Es una democracia incompleta, una 'no democracia'. Es una brecha de injusticia que debemos de cerrar".

Por ello, Albares dijo que ha llegado el momento de que, tras 80 años de las Naciones Unidas (ONU), este organismo internacional tenga una secretaria general mujer por primera vez en su historia.

"Ha llegado el momento de dar ese paso histórico, justo, que sea verdaderamente el representativo de la humanidad toda entera. No se trata solo de abrir puertas, que por supuesto, se trata sobre todo de garantizarnos que nadie pueda volver a cerrarlas nunca más", dijo.

Albares, que empezó su discurso recordando que en un mes de octubre de 1931 las mujeres en España pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto, alertó del avance de las ideologías que amenazan "la idea misma de igualdad, que es el corazón de nuestras democracias".

"No es casual que cada vez que asciende el extremismo, vaya unido al ataque al feminismo, porque los pilares de la democracia son exactamente los mismos que los de la justicia de género", aseguró el titular de Exteriores.

Por esa razón, incidió en que la democracia y la justicia de género avanzan juntas y por eso "quienes atacan a la democracia, también atacan en primer lugar al feminismo, a la idea de igualdad, a la ciudadanía y a la justicia en la que se sustenta".