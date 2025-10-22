Exportero paraguayo Chilavert buscará candidatura para comicios municipales de 2026

Chilavert, que fue aspirante a la Presidencia de su país en las elecciones de 2023, en las que se impuso el actual gobernante Santiago Peña, del Partido Colorado, dijo que buscará competir bajo la fórmula "Unidos por Luque".

En ese sentido, indicó que esa alianza se formó con el apoyo de diversas fuerzas opositoras por el "bien común de ayudar a la gente".

"En Paraguay somos muchos más los honestos que los delincuentes y corruptos. Yo necesito, les hablé claro, la participación de todos, el apoyo de todos y fundamentalmente dejar las diferencias que tenemos ya sea política, de ideología", declaró a la radio Monumental el también excapitán de la Albirroja.

El exarquero confió en que lo que alcanzó en el mundo fútbol también lo pueda "lograr en la política".

El "Chila" también criticó a la corriente oficialista Honor Colorado, el sector del Partido Colorado afín al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y a la que pertenece Peña.

"Yo creo que existe una dictadura hoy en día, fundamentalmente desde que se formó Honor Colorado. Ellos normalizaron la corrupción que existe en nuestro país", acusó el exseleccionado, sin abundar en detalles.

En Paraguay, los partidos deben celebrar comicios internos para definir a sus candidatos de cara a los procesos electorales.