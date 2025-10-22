Exviceministro de Defensa ruso condenado a prisión quiere expiar su pena yendo al frente

"Timur Ivanov declaró estar realmente dispuesto a llevar a cabo misiones de combate como parte de cualquier unidad de asalto rusa en la zona de operaciones especiales", declaró el abogado defensor citado por TASS.

La intención del acusado de ir a combatir al frente ucraniano, a donde Rusia envió sus ejércitos en 2022, es "absolutamente sincera y deliberada", añaden tras consultarlo con su cliente.

El pasado 1 de julio la Justicia rusa condenó a Ivanov a trece años de prisión por malversación de fondos por valor de más de 216 millones de rublos (alrededor de 2,7 millones de dólares al cambio actual), relacionado con la compra de dos transbordadores en el estrecho de Kerch y la retirada de más de 3.900 millones de rublos (casi 50 millones de dólares) del banco Interkommerts.

Ivanov, encargado de temas de construcción del Ministerio de Defensa y mano derecha del anterior ministro, Serguéi Shoigú, fue detenido el 23 de abril de 2024 por corrupción justo después de una reunión de la cúpula militar rusa presidida por Shoigú, que fue sustituido en mayo del pasado año por Andréi Beloúsov.

Tras la reelección en 2024 del presidente, Vladímir Putin, se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa.

Este mismo año, el popular general Iván Popov -conocido como Espartaco y muy respetado entre los militares rusos-, también condenado por corrupción, pidió ser enviado al frente en lugar de cumplir la pena de cárcel, pero la Justicia rusa rechazó su petición, que había enviado por carta a Putin.