Frente Amplio uruguayo celebra nueva condena de Troccoli y homenajeará a Elena Quinteros

Según aseguró en una conferencia de prensa Fernando Pereira, presidente del progresista Frente Amplio, fuerza política que reemplazó al Estado uruguayo como querellante del juicio tras su renuncia como tal de 2022, la sentencia es motivo de "alegría" porque demuestra "que la lucha popular paga".

"A nadie le da alegría que otra persona esté presa, lo que nos da alegría es que se haga justicia en un caso tan emblemático para la lucha por los derechos humanos en el Uruguay", sentenció Pereira en alusión a la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros.

"Esto nos llama a la reflexión de que la verdad efectivamente nos hace libres. Pudimos saber que Troccoli estuvo en la desaparición de Elena Quinteros, pudimos saber dónde la tuvieron, fue un trabajo investigativo profundo", añadió quien agradeció especialmente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en ese sentido.

El presidente de la coalición de izquierdas destacó además que el apartamento en el que vivió la maestra y militante de la Resistencia Obrero Estudiantil secuestrada en el jardín de la Embajada de Venezuela en Uruguay, donde pretendía asilarse, el 24 de junio de 1976, dejará de depender de las Fuerzas Armadas y será cedido a la Administración Nacional de Educación Pública, que lo va a "valorizar".

Pereira indicó así que el Frente Amplio quiere que Quinteros permanezca en la memoria del país como "esa maestra que tenía la vocación de abrazar a sus niños y niñas" y homenajeada con su nombre en escuelas y su foto en la marcha anual por los desaparecidos, la Marcha del silencio, y anunció que su fuerza política convocará a un homenaje en su recuerdo previsto para el 6 de diciembre.

El represor Jorge Néstor Troccoli, encarcelado en Italia por sus crímenes en el marco de la Operación Cóndor, fue condenado este martes a cadena perpetua en Roma por el asesinato y desaparición de tres personas en la década de 1970: Elena Quinteros y la pareja de José Augustín Potenza, argentino, y la italiana Raffaella Filipazzi, desaparecida en 1977.

La jueza del Tribunal Penal de Roma, Antonella Capri, dictó así la segunda cadena perpetua para este represor, que ya cumple otra en Nápoles al haber sido condenado en firme en 2021 por el Tribunal Supremo italiano tras un juicio sobre el asesinato y desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la operación represiva y coordinada entre dictaduras de Sudamérica en las décadas de 1970 y 1980.