FundéuRAE: “place to be”, alternativas en español

Sin embargo, en los medios de comunicación se ha extendido esta fórmula inglesa, como puede verse en los siguientes ejemplos: “Estos locales prometen convertirse en los place to be de la temporada”, “Los alrededores de San Francisco constituyen el place to be para todo emprendedor que tenga una empresa disruptiva” o “Este japonés con alma latina se ha convertido en el nuevo place to be de Madrid”.

La expresión “place to be” se usa especialmente en informaciones relacionadas con el ocio, la gastronomía, el estilo de vida, etc., en las que a menudo se quiere señalar con ella que un local, restaurante, café, tienda... está de moda. Con ese sentido, pueden emplearse alternativas como “local” (“restaurante”, etc.) “de moda” o “en boga”.

En estos y otros ámbitos, como el económico, designa en ocasiones aquellos sitios en los que se considera recomendable estar para conseguir cierto éxito, para lo que también existen opciones en español como, según el contexto, “sitio imprescindible”, “ideal”, “perfecto” o “en el que hay que estar”, entre otras.

Por tanto, en los ejemplos del principio habría sido recomendable escribir “Estos locales prometen convertirse en los sitios de moda de la temporada”, “Los alrededores de San Francisco constituyen el lugar imprescindible para todo emprendedor que tenga una empresa disruptiva” y “Este japonés con alma latina se ha convertido en el nuevo restaurante en boga de Madrid”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si por algún motivo se prefiere el extranjerismo, lo indicado es marcarlo con cursiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.