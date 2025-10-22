Gaza recibe los cuerpos de otros 30 palestinos, algunos con signos de maltrato y vendajes

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí recibió este miércoles los cuerpos de 30 palestinos más retenidos hasta ahora por el Ejército israelí, algunos de ellos con señales de maltrato, denunció la institución en un comunicado.