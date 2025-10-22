GM incorporará en 2026 el sistema de IA Gemini de Google en sus vehículos

Washington, 22 oct (EFE).- Los vehículos de General Motors (GM) en Estados Unidos incorporarán a partir de 2026 la inteligencia artificial Gemini de Google, con la que los pasajeros podrán mantener conversaciones, y que prevé lanzar en 2028 un sistema de conducción autónoma que no requerirá que los conductores miren a la carretera.