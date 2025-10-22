Gobierno de México: hay resultados en seguridad, pero el tema no se ha resuelto

"Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país como el lamentable homicidio en días recientes de productores limoneros en Michoacán o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios, sin embargo, nuestro trabajo es medible", dijo García harfuch al presentarse en el Senado mexicano.

"El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto", añadió.

El funcionario explicó que, en un año de gobierno de Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024, el promedio diario de homicidios dolosos "se redujo en 32 %, lo que representa 27 casos menos por día respecto a septiembre de 2024".

Además, precisó que "el total de delitos disminuyó en 46 % en comparación con 2018, al pasar de 969 a 524 casos diarios, lo que representa el índice más bajo de los últimos diez años".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, dijo, entre 2019 y 2025 se registraron reducciones en la mayoría de los delitos: 28 % en feminicidios, 28 % en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 69 % en secuestros y 48 % ciento en robos con violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisó que los datos son confiables, ya que son de los 32 estados, verificados por el Gobierno de México "no son datos que emita solo el Gobierno de México (...) los datos son de las 32 fiscalías del país, con verificación de la Fiscalía General de la República, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y se puede confiar en los números proporcionados" por estas instituciones.

García Harfuch consideró importante "tener una visión a largo plazo en materia de seguridad, ya que uno de los requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia, es contar con instituciones sólidas de seguridad".

Resaltó que las operaciones en conjunto con los estados han permitido una baja en la incidencia delictiva en 24 estados, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero y Sinaloa.

Recordó que la estrategia se basa en cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, y Coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, al 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la detención de 35.817 personas por delitos de alto impacto; además, se aseguraron 18.274 armas de fuego, 288 toneladas de drogas, incluidas 4 millones de pastillas de fentanilo, y más de 48 toneladas de cocaína en alta mar, y en 22 estados se desmantelaron 1.597 laboratorios y centros de producción de metanfetaminas.

En el combate al robo y contrabando de hidrocarburos se decomisaron más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 estados del país y se clausuraron 1.938 tomas clandestinas, para debilitar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Sheinbaum llegó al poder después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, mientras que los homicidios repuntaron un 1,2 % anual en 2024 hasta los 30.057, según las estadísticas del Gobierno mexicano.