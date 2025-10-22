Guadalajara y Medellín intercambian experiencias con Barcelona para revitalizar barrios

Una delegación de técnicos de Guadalajara, Medellín, Turín, Toronto y Berlín visita esta semana la ciudad de Barcelona para interesarse por los proyectos del conocido como Plan de Barrios.

Este plan consiste en un paquete de políticas públicas de ámbito municipal, tanto educativas como culturales, sociales, urbanísticas o de gestión del espacio público, que buscan reducir las desigualdades en los barrios.

En declaraciones a EFE, la directora de Conocimiento e Innovación de Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín, María Angélica Martínez, valoró positivamente la oportunidad de "replicar buenas prácticas de cosas que se han llevado a cabo" en Barcelona.

La representante de Medellín explicó que, en su ciudad, están trabajando para "poner el ciudadano en el centro de todos los proyectos" y expresó que desea "aprender cómo Barcelona ha logrado poner estas iniciativas a favor de la gente".

Por su parte, el gerente de Análisis Espacial y Gestión Territorial del área metropolitana Guadalajara, Iván Alejandro Hernández, declaró a EFE que Barcelona es "históricamente" una urbe que ha puesto en el centro el "desarrollo urbano".

El técnico mexicano señaló que el Plan de Barrios barcelonés tiene el espíritu de "buscar revitalizar zonas que están un poco más desfavorecidas" y consideró que es una iniciativa "escalable" a Guadalajara.

Durante el encuentro, que se celebra durante esta semana en Barcelona, los asistentes visitaron diversos proyectos que desarrolla el Ayuntamiento de la ciudad española.

Los técnicos de las diferentes ciudades también tuvieron un espacio donde explicaron las políticas que están aplicando en sus respectivas ciudades para revertir las desigualdades sociales.