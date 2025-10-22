"Guerra de drones" perturba inauguración del aeropuerto de Jartum tras 30 meses cerrado

Según dijeron a EFE fuente militares, las FAR atacaron el aeródromo a primera hora de la mañana de este miércoles por segundo día consecutivo, con varios drones, "todos cayeron en sus inmediaciones, sin causar daños, con excepción de uno que provocó daños limitados en uno de sus muros externos".

Como consecuencia, la aerolínea privada sudanesa Badr Airlines, que había asegurado que iba a reanudar sus vuelos desde el aeropuerto a partir de este miércoles, anunció el aplazamiento de éstos hasta el próximo domingo.

La Autoridad de Aviación Civil sudanesa no ha dicho aún si seguirá o no con sus planes anunciados el martes de reabrir el aeropuerto a partir de este miércoles para vuelos nacionales.

El 'Khartoum International Airport', la única ventana de la capital sudanesa al exterior, y que permanece cerrado desde el inicio del conflicto bélico en Sudán el 15 de abril de 2023, fue escenario de violentos combates durante la guerra hasta que el Ejército recuperó la principal urbe del país en marzo pasado.

Según las fuentes militares, las instalaciones restauradas del aeródromo fueron "blanco esta mañana de un ataque con seis drones de la milicia de las FAR, pero las defensas terrestres del Ejército los interceptaron y derribaron en las inmediaciones del aeropuerto, sin causar víctimas".

Los ataques de hoy y el martes contra el aeropuerto van en el contexto de la escalonada "guerra de drones" entre las FAR y el Ejército regular, que en las últimas semanas atacó con vehículos aéreos posiciones de los paramilitares en distintas zonas bajo su control en la región occidental de Darfur, incluidas las ciudades de Nyala, El Geneina, Kabkabiya, Al Zarq y Saraf Omra.

También en la noche del martes al miércoles supuestos drones de las FAR bombardearon posiciones civiles y militares de las ciudades de Sennar y Al Damazin (sureste), provocaron cortes de electricidad en amplias zonas de ambas urbes, y desataron el pánico entre la población civil, según las mismas fuentes.

Residentes de Sennar dijeron a EFE que "un dron suicida explotó cerca de la presa (de la urbe), causando una fuerte explosión que se escuchó en toda la ciudad", y que "el Ejército sudanés disparó misiles antiaéreos de gran potencia para repeler el ataque".

Algunos de esos drones cayeron cerca de un edificio donde se alojan empleados de la nacional Compañía de Generación de Electricidad, hiriendo a algunos de ellos, según fuentes locales.

Desde su inicio la guerra en Sudán devastó prácticamente las principales ciudades del empobrecido país africano, provocó la muerte de decenas de miles de personas y la peor crisis de desplazamiento del planeta con más de 13 millones de desplazados internos y externos.