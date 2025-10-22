Hallan muerta a joven universitaria tras dos meses secuestrada por disidencias de las FARC

"Con profundo dolor, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, lamenta la pérdida de Angie Pahola Tovar Calpa", señaló la institución en un comunicado firmado por la vicerrectora, Mary Luz Alzate Zuluaga.

La joven, de 26 años y estudiante del último semestre de Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas, desapareció el 27 de agosto, cuando regresaba de unas vacaciones en el sureño departamento de Nariño hacia Antioquia (noroeste), del que Medellín es capital.

Medios locales informaron que fue secuestrada por hombres armados, presuntamente integrantes de una disidencia de las extintas FARC, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), una zona ubicada entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico donde tienen fuerte presencia varios bloques de las disidencias y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Universidad Nacional, la principal del sector público colombiano, exhortó en su comunicado a las autoridades competentes a hacer con celeridad las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia "el acceso a la verdad y la justicia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo", agregó la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colombia registró en 2024 unos 8.680 casos de desapariciones, lo que representó un aumento del 10,6 % respecto a 2023, según datos de la Unidad de Víctimas. De ese total, 244 personas fueron halladas muertes, mientras que más de 6.200 permanecieron desaparecidas al cierre del año.