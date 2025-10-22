Hamás condena el proyecto israelí para anexionar Cisjordania: "Es nulo e ilegítimo"

Jerusalén, 22 oct (EFE).- La organización islamista Hamás considera que el proyecto de ley israelí aprobado en primera lectura este miércoles en la Knéset (Parlamento israelí) para anexionar Cisjordania es "nulo, sin valor e ilegítimo".