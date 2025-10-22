Herzog apela a Vance a salvaguardar la tregua en Gaza "por Israel y los palestinos"

"Estamos agradecidos al presidente Donald Trump por su firme insistencia en avanzar (el alto el fuego). Debemos avanzar. Debemos ofrecer esperanza a la región, por Israel, los palestinos, nuestros vecinos y el futuro de nuestros hijos", aseguró Herzog después de la reunión, según un comunicado difundido por su oficina.

"Y como primer paso, claro, insistimos en que queremos ver a todos nuestro rehenes de vuelta para su entierro digno", añadió.

Hamás y las milicias gazatíes mantienen en su poder aún los cuerpos de 13 rehenes fallecidos. En los últimos días han entregado por goteo los cadáveres de otros 15, alegando que aún no estaban en su poder cuando comenzó el alto el fuego.

"Estamos aquí para hablar de cómo asegurar que el acuerdo de paz que comenzó la semana pasada se mantiene, que avancemos a la fase dos, a la fase tres, con éxito", dijo por su parte Vance, que reiteró su optimismo respecto a la tregua.

También se mostró optimista respecto a crear un entorno en Oriente Medio en el que sus "amigos del Golfo" y sus "amigos israelíes puedan construir un Oriente Medio mejor para todos", sin mencionar a los palestinos.

"Creemos que es en el mejor interés de los Estados Unidos. También creemos que es en el mejor interés de todos los que viven aquí", añadió.

Vance aterrizó el martes en Israel para una visita de dos días, la primera al país desde su nombramiento, en la que participaron también el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.