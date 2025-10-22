Incautan 2,8 toneladas de marihuana de disidentes de las FARC en el centro de Colombia

Bogotá, 22 oct (EFE).- La Policía colombiana incautó 2,8 toneladas de marihuana ocultas en una bodega perteneciente a un grupo disidente de las extintas FARC y capturó a tres personas de esta organización criminal en el centro del país, informó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.