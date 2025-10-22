Investigan si un globo meteorológico averió el parabrisas de un avión en vuelo en EE.UU.

El avión, un Boeing 737 MAX que volaba de Denver a Los Ángeles, tuvo que aterrizar el pasado jueves en Salt Lake City (Utah) tras sufrir la avería del parabrisas a 36.000 pies de altura (unos 11.000 metros).

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE.UU. se concentra en un informe de WindBorne Systems, una empresa basada en California, que advierte que uno de sus globos meteorológicos pudo haber impactado la aeronave.

John Dean, cofundador de WindBorne Systems, dijo en un mensaje en su cuenta de X, que existe “la posibilidad” de que el incidente estuviera relacionado con uno de sus globos y compartieron los datos con la NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU.

Por su parte, la NTBS dijo que está recopilando datos de radar, meteorológicos y de la grabadora de vuelo para establecer qué golpeó el avión.

El parabrisas se ha enviado a los laboratorios de la NTSB para su análisis.

Al incidente en Utah se suma el ocurrido el pasado 2 de octubre cuando un globo meteorológico de la NASA cayó en una zona rural de Texas.

Un video que se volvió viral muestra el globo gigante cayendo en paracaídas sobre un campo en Kress (Texas).

El globo formaba parte de una serie de lanzamientos de la NASA desde Fort Sumner (Nuevo México) y se habría lanzado un día antes.

El sheriff del condado de Hale, David Cochran, confirmó que funcionarios de la NASA llamaron a su oficina en busca del equipo, según información citada por ABC.

Personal de la NASA recogió el globo que cayó en una zona despoblada.